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Немков проведёт следующий бой с Ромеро на Bellator 290

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Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков проведёт следующий поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире Bellator 290.
Немков проведёт следующий бой с Ромеро на Bellator 290
  • Gettyimages.ru

4 февраля на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе россиянин будет защищать титул чемпиона в полутяжёлом весе в поединке с Ромеро.

На счету 30-летнего россиянина 16 побед и два поражения в профессиональной карьере.

19 ноября Немков победил американца Кори Андерсона в главном поединке Bellator 288. Бой завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (48—47, 49—46, 49—46).

Ранее сообщалось, что российские бойцы Имамшафи Алиев и Тимур Хизриев одержали победу над своими соперниками на турнире Bellator 288.

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