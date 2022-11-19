Немков проведёт следующий бой с Ромеро на Bellator 290

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков проведёт следующий поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире Bellator 290.

4 февраля на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе россиянин будет защищать титул чемпиона в полутяжёлом весе в поединке с Ромеро.

На счету 30-летнего россиянина 16 побед и два поражения в профессиональной карьере.

19 ноября Немков победил американца Кори Андерсона в главном поединке Bellator 288. Бой завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (48—47, 49—46, 49—46).

Ранее сообщалось, что российские бойцы Имамшафи Алиев и Тимур Хизриев одержали победу над своими соперниками на турнире Bellator 288.