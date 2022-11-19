Немков победил Андерсона в главном бою Bellator 288 и защитил титул в полутяжёлом весе

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков победил американца Кори Андерсона в главном поединке Bellator 288 и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе.

Бой в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе.

На счету 30-летнего россиянина 16 побед и два поражения. Американец выиграл 16 поединков и шесть раз проиграл.

Напомним, что предыдущий поединок между спортсменами на Bellator 277 был признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны американского спортсмена.

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов одержал победу над Патрики Фрейре на Bellator 288 и завоевал титул в лёгком весе.