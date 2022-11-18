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Усман Нурмагомедов: никогда не был в такой хорошей форме

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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов высказался о поединке с бразильцем Патрики Фрейре за титул Bellator в лёгком весе.
Усман Нурмагомедов: никогда не был в такой хорошей форме
  • РИА Новости

«Вес сделан, все процедуры взвешивания пройдены. Я никогда не был в такой хорошей форме готов к бою, как сейчас. Завтра вечером мы идём творить историю. Спасибо всем, кто болеет за меня и переживает, я сделаю всё, чтобы забрать этот пояс в родной Дагестан», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

23 июля Усман одержал победу над Кристофером Гонсалесом из США. Российский боец ММА победил соперника сабмишеном в первом раунде в поединке на турнире Bellator 283 в Вашингтоне.

Нурмагомедов проведёт бой за пояс чемпиона Bellator в лёгком весе с Фрейре 18 ноября.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может пропустить чемпионский бой брата в США из-за закончившейся визы.

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