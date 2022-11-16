Нурмагомедов может пропустить чемпионский бой брата в США из-за закончившейся визы
«У Хабиба закончилась виза. Он подал документы, но ответ не пришёл быстро. Сейчас он ждёт ответ», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
23 июля Усман одержал победу над Кристофером Гонсалесом из США. Российский боец ММА победил соперника сабмишеном в первом раунде в поединке на турнире Bellator 283 в Вашингтоне.
Нурмагомедов проведёт бой за пояс чемпиона Bellator в лёгком весе с бразильцем Патрики Фрейре 18 ноября.
Ранее Хабиб Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Чендлером на турнире UFC 281.