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Нурмагомедов может пропустить чемпионский бой брата в США из-за закончившейся визы

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Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов сообщил, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может не посетить чемпионский бой из-за закончившейся американской визы.

«У Хабиба закончилась виза. Он подал документы, но ответ не пришёл быстро. Сейчас он ждёт ответ», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

23 июля Усман одержал победу над Кристофером Гонсалесом из США. Российский боец ММА победил соперника сабмишеном в первом раунде в поединке на турнире Bellator 283 в Вашингтоне.

Нурмагомедов проведёт бой за пояс чемпиона Bellator в лёгком весе с бразильцем Патрики Фрейре 18 ноября.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Чендлером на турнире UFC 281.

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