Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Чендлером на турнире UFC 281

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил американского бойца смешанных единоборств (MMA) Дастина Порье с победой над соотечественником Майклом Чендлером на турнире в Нью-Йорке (США).

«Поздравляю, Дастин. Это был потрясающий поединок», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Порье 29 побед в 36 боях. У Чендлера 23 победы в 31 поединке.

Ранее сообщалось, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев бросил вызов новому чемпиону UFC в среднем весе бразильцу Алексу Перейре.