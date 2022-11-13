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Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Чендлером на турнире UFC 281

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил американского бойца смешанных единоборств (MMA) Дастина Порье с победой над соотечественником Майклом Чендлером на турнире в Нью-Йорке (США).
Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Чендлером на турнире UFC 281
  • Gettyimages.ru

«Поздравляю, Дастин. Это был потрясающий поединок», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Порье 29 побед в 36 боях. У Чендлера 23 победы в 31 поединке.

Ранее сообщалось, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев бросил вызов новому чемпиону UFC в среднем весе бразильцу Алексу Перейре.

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