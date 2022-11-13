Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Чендлером на турнире UFC 281
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«Поздравляю, Дастин. Это был потрясающий поединок», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.
Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.
На счету Порье 29 побед в 36 боях. У Чендлера 23 победы в 31 поединке.
Ранее сообщалось, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев бросил вызов новому чемпиону UFC в среднем весе бразильцу Алексу Перейре.