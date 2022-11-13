Чимаев бросил вызов новому чемпиону UFC в среднем весе Перейре

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу бразильца Алекса Перейры над новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 281 в Нью-Йорке (США).

«Дайте мне подраться с этим парнем, я финиширую его. Я готов к поединку в Бразилии. Алекс Перейра, давай сделаем это, чемпион!» — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Ранее сообщалось, что американский боец MMA Дастин Порье победил своего соотечественника Майкла Чендлера удушающим приёмом на турнире UFC 281.