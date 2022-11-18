Емельяненко проведёт прощальный поединок в феврале 2023 года

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок с американцем Райаном Бейдером.

Поединок между спортсменами пройдёт на турнире Bellator 290, который состоится 4 февраля.

Этот поединок может стать последним в карьере российского бойца.

За свою карьеру 46-летний Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Первая встреча между Емельяненко и Бейдером состоялась 26 января 2019 года. В том поединке победу нокаутом на 35-й секунде одержал американский спортсмен.

Ранее сообщалось, что Емельяненко планирует выступить в боевом самбо после ухода из MMA.