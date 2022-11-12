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Фёдор Емельяненко планирует выступить в боевом самбо после ухода из MMA

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко рассказал, что поединок с американцем может стать последним в его карьере.
Фёдор Емельяненко планирует выступить в боевом самбо после ухода из MMA
  • РИА Новости

«Если состоится поединок с Бейдером за звание чемпиона, то это будет мой последний бой. Также, может, я по боевому самбо ещё раз выступлю. Посмотрим, сначала мне надо бой провести», — приводит слова бойца Metaratings.ru.

Соперника и дату боя 46-летнего россиянина объявят на турнире Bellator 18 ноября.

На счету Емельяненко 40 побед в 46 поединках в MMA.

Ранее Фёдор Емельяненко призвал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

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