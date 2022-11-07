Фёдор Емельяненко призвал допустить российских атлетов к международным соревнованиям

Глава Союза смешанных единоборств (ММА) России Фёдор Емельяненко призвал Международную ассоциацию ММА (IMMAF) допустить спортсменов к соревнованиям на международном уровне.

«Из мирового ММА выпала целая конкурентоспособная и постоянно развивающаяся команда. Хотим отметить, что в этом году сборная команда России сформирована в рамках национального чемпионата и готова принять участие во всех международных соревнованиях в следующем году», — говорится в заявлении.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

2 марта совет Международной федерации смешанных боевых искусств приостановил членство России.

Ранее Фёдор Емельяненко сообщил, что проведёт прощальный бой в Bellator.