Фёдор Емельяненко сообщил, что проведёт прощальный бой в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал подробности своего прощального поединка в спортивной карьере.

«Не было предложений ни от лиги Хабиба, ни от какой-либо другой организации. У меня контракт с Bellator, и никаких других предложений мне не поступало. Хочется подготовиться максимально хорошо и, конечно, победить, а там как Бог даст», — цитирует Емельяненко mma.metaratings.

Основным кандидатом на место соперника Емельяненко в его прощальном поединке является американец Райан Бейдер. Бой планируется в начале 2023 года.

За свою карьеру 46-летний Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее в Bellator сообщили, где состоится последний поединок в карьере Емельяненко.