Последний бой в карьере Фёдора Емельяненко может пройти в Японии

В Bellator сообщили, где состоится последний поединок в карьере российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

«Бой Фёдора может пройти в США. Но может быть такое, что поединок будет и в Японии. Что касается соперника, то он окончательно не определён», — цитирует представителя Bellator TАСС.

Основным кандидатом на место соперника Емельяненко в его последнем поединке является американец Райан Бейдер. Бой планируется в начале 2023 года.

За свою карьеру 46-летний Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее глава Bellator рассказал, как сорвался реванш Фёдора Емельяненко и Бейдера на Красной площади в Москве.











