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Глава Bellator рассказал, как сорвался реванш Фёдора Емельяненко и Бейдера

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Президент Bellator Скотт Кокер раскрыл планы о проведении заключительного боя в карьере для 46-летнего российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.
Глава Bellator рассказал, как сорвался реванш Фёдора Емельяненко и Бейдера
  • РИА Новости

«Последний бой Фёдора перед завершением карьеры? Мы говорили об этом ранее, и у нас был назначен бой-реванш с Бейдером в июле этого года — на Красной площади», — цитирует Кокера MMA Junkie.

Он добавил, что у промоушена была договорённость о проведении прощального поединка россиянина 11 июля на Красной площади. По его словам, из-за ситуации на Украине от этой идеи пришлось отказаться. На данный момент ведутся обсуждения касательно следующего поединка российского бойца.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко проведёт следующий бой с президентом поп-ММА-промоушена Arena.

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