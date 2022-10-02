Александр Емельяненко проведёт следующий бой с президентом поп-ММА промоушена Arena
- РИА Новости
«Подписываю контракт на избиение президента промоушена Arena», — сказал Емельяненко на видео в Telegram-канале.
Предыдущим соперником Емельяненко был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.
Ранее российский боец ONE Championship Тимофей Настюхин высказался о спортивной карьере Емельяненко.