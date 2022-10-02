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Александр Емельяненко проведёт следующий бой с президентом поп-ММА промоушена Arena

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Боец ММА Александр Емельяненко проведёт свой следующий поединок с президентом поп-ММА промоушена Arena Сергеем Еркаевым.
Александр Емельяненко проведёт следующий бой с президентом поп-ММА промоушена Arena
  • РИА Новости

«Подписываю контракт на избиение президента промоушена Arena», — сказал Емельяненко на видео в Telegram-канале.

Предыдущим соперником Емельяненко был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.

Ранее российский боец ONE Championship Тимофей Настюхин высказался о спортивной карьере Емельяненко.

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