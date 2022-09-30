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Боец ONE Настюхин считает, что Александру Емельяненко стоит завершить карьеру

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Российский боец ONE Championship Тимофей Настюхин высказался о спортивной карьере Александра Емельяненко.
Боец ONE Настюхин считает, что Александру Емельяненко стоит завершить карьеру
  • Gettyimages.ru

«Что говорить о спортивной карьере, если его вытаскивают из таких запоев? Я думаю, ему вообще не стоит уже драться, выступать, потому что могут быть необратимые последствия. Ему точно надо уже завязывать с этим», — цитирует Настюхина «Чемпионат».

По его словам, Емельяненко сейчас даже сам с дивана встать не может. При этом Настюхин отметил, что его не удивляет форма бойца.

Напомним, что Александр Емельяненко подписал контракт на новый бой, не сообщив имя оппонента.

Его предыдущим соперником был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о будущем Емельяненко.

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