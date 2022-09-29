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Хрюнов — об Александре Емельяненко: великий мотиватор, балагур и уважаемый мной человек

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Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о будущем бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
Хрюнов — об Александре Емельяненко: великий мотиватор, балагур и уважаемый мной человек
  • РИА Новости

«Я считаю, что Александр Емельяненко — великий мотиватор, балагур и уважаемый мной человек, многого добившийся в спорте. Ему нужно сменить сферу деятельности и работать на другую аудиторию», — цитирует Хрюнова Legalbet.

По его словам, бойцу можно попытаться устроиться на место Николая Валуева — в передачу «Спокойной ночи, малыши», потому что Емельяненко хороший человек, и его действительно будут слушать дети.

«У него своеобразный юмор, говор — заслушаешься, перед сном — самое то», — добавил Хрюнов.

29 сентября Емельяненко подписал контракт на новый бой.

Предыдущим соперником российского бойца был Вячеслав Дацик. Поединок прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.

Ранее Дацик заявил о ненадобности второго поединка с Емельяненко.

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