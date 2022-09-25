Дацик — о реванше с Емельяненко: мне это точно не нужно

Бывший чемпион M-1 Global Вячеслав Дацик заявил о ненадобности второго поединка с Александром Емельяненко.

«Можно ли сказать, что наш конфликт исчерпан? Да. Всё закончено, все всё увидели, всё всем показали. Я не дождался боли от Саши. Мне точно реванш не нужен. Но если Саша хочет, если наберёт форму и кого-то победит…», — цитирует Дацика «РБ Спорт».

Емельяненко потерпел поражение от Дацика на турнире Hardcore Boxing. Бой прошёл в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда. Сразу после схватки Емельяненко заявил, что хочет провести бой-реванш.

Ранее глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о бое-реванше Емельяненко с Дациком.