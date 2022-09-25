Гаджиев: не ставлю крест на карьере Александра Емельяненко, но реванш с Дациком не нужен

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о бое-реванше Александра Емельяненко с Вячеславом Дациком.

«Реванш не нужен. Александру нужны соперники, которые не обладают столь тяжёлым нокаутирующим ударом. Я бы на карьере Емельяненко крест не ставил: не будет нарушать режим — через 3—4 месяца вернутся навыки, которые он утратил», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Емельяненко потерпел поражение от Дацика на турнире Hardcore Boxing. Бой прошёл в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда. Сразу после схватки Емельяненко заявил, что хочет провести бой-реванш.

На счету Емельяненко две победы в трёх поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксе.

Ранее российский боец Вячеслав Василевский заявил, что Емельяненко уже никогда не восстанет, чтобы драться с Дациком.