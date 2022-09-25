Василевский считает, что Емельяненко уже никогда не восстанет, чтобы драться с Дациком

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика.

«Саня не был готов к драке. Ни по физическим кондициям, ни по каким другим ещё. Он не выдержал даже первого столкновения. Дацик его снёс. Не надо было ему выходить, а ведь так радовался, что восстал из пепла. Восстал, чтобы жить, ходить на прогулки, в тренажёрный зал, делать пробежки. Но не для того, чтобы драться с Дациком. Здесь он уже никогда не восстанет», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Бой прошёл в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда. Сразу после боя Емельяненко заявил, что хочет провести бой-реванш.

На счету 41-летнего Емельяненко две победы в трёх поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксе.

Ранее бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказался о победе Дацика над Емельяненко в боксёрском поединке.