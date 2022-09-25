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Лебедев считает бесполезным реванш между Емельяненко и Дациком

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Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказался о победе Вячеслава Дацика над Александром Емельяненко в боксёрском поединке.
Лебедев считает бесполезным реванш между Емельяненко и Дациком
  • РИА Новости

«Я не доктор, чтобы говорить, был ли это поединок здорового человека против больного. Поражение Александра я предполагал. Реванш в этой истории будет бесполезен. Как зритель считаю, что Hardcore не имеет отношения к боксу», — цитирует Лебедева Metaratings.

Бой прошёл в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.

На счету 41-летнего Емельяненко — две победы в трёх поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксе.

Ранее Емельяненко рассказал о своём будущем, а также сообщил, что больше не испытывает проблем с алкоголем.

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