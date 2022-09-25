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Емельяненко заявил, что завязал с алкоголем

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своём будущем, а также сообщил, что больше не испытывает проблем с алкоголем.
Емельяненко заявил, что завязал с алкоголем
  • Gettyimages.ru

«Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это спорт, и многие из вас думали, что Дацик проходной. Сейчас вы видели, что он хороший боец. Буду дальше заниматься, тренироваться. И самое главное — я не пью, не переживайте. Завтра я пойду в спортзал. Я с алкоголем завязал», — заявил Емельяненков на видео во «ВКонтакте».

Он также сказал, что будет общаться с организациями о бое-реванше после поражения от Вячеслава Дацика. По его словам, он делает выводы из своих поступков.

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.

Ранее тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о возможном бое-реванше между Емельяненко и Дациком.

 

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