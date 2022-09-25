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Тренер сборной России по боксу Кравцов назвал Емельяненко ходячим трупом

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Тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о возможном бое-реванше между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
Тренер сборной России по боксу Кравцов назвал Емельяненко ходячим трупом
  • РИА Новости

«Да какой реванш, о чём вы говорите? Их обоих убирать нужно. Пусть Дацик, если он позиционирует себя как боксёр, боксирует с более-менее приличными мастерами спорта. А Емельяненко — это вообще ходячий труп. Посмотрите на него, какой ему бокс?» — приводит слова Кравцова «Чемпионат».

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал поражение Емельяненко от Дацика.

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