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Дрозд заявил, что Емельяненко давно пора лечиться

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Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика.
Дрозд заявил, что Емельяненко давно пора лечиться
  • РИА Новости

«Что изначально не получилось у Александра? У него изначально жизнь не задалась. Надо меньше употреблять алкоголя и вести здоровый образ жизни. Он больной. Об этом все говорили. У Александра есть реальная угроза для здоровья, и ему нельзя выходить на ринг. Он давно уже не спортсмен, ему надо лечиться», — приводит слова Дрозда «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Александру уже поздно выходить на ринг. По словам бывшего боксёра, он может только на уровне спортзала с молодыми спортсменами постоять.

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.

Ранее российский боец ММА Кирилл Сидельников прокомментировал поражение Емельяненко от Дацика в боксёрском поединке.

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