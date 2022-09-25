Дрозд заявил, что Емельяненко давно пора лечиться

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика.

«Что изначально не получилось у Александра? У него изначально жизнь не задалась. Надо меньше употреблять алкоголя и вести здоровый образ жизни. Он больной. Об этом все говорили. У Александра есть реальная угроза для здоровья, и ему нельзя выходить на ринг. Он давно уже не спортсмен, ему надо лечиться», — приводит слова Дрозда «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Александру уже поздно выходить на ринг. По словам бывшего боксёра, он может только на уровне спортзала с молодыми спортсменами постоять.

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.

Ранее российский боец ММА Кирилл Сидельников прокомментировал поражение Емельяненко от Дацика в боксёрском поединке.