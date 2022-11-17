Немков объяснил, почему не считает себя проигравшим на момент остановки боя с Андерсоном

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал остановку поединка с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277 в апреле.

«Я так не считаю. Впереди было ещё два раунда. Да, у меня были какие-то проблемы, но я чемпион и я привык драться пять раундов. И неизвестно, как эти два раунда могли сложиться. Кори тогда устал. И его попадание головой — следствие его усталости», — сказал Немков на пресс-конференции.

Российский боец и американец проведут повторный поединок 18 ноября в Чикаго. Предыдущий бой в рамках Bellator 277 был признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны американского спортсмена.

На счету 29-летнего россиянина 14 побед и два поражения. Американец одержал 16 побед и пять раз потерпел поражение.

Ранее спарринг-партнёр Немкова рассказал, за счёт чего Вадим победит Андерсона.