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Спарринг-партнёр Немкова рассказал, за счёт чего Вадим победит Андерсона

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Иван Грачёв, спарринг-партнёр чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова, рассказал, почему россиянин победит в реванше с американцем Кори Андерсоном.
Спарринг-партнёр Немкова рассказал, за счёт чего Вадим победит Андерсона
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«Конечно, это будет очень конкурентный бой. Скорее, за Вадима говорит постоянный прессинг и умение навязывать свою работу. Если навяжет, победит досрочно. У Кори нет особо слабых сторон, но Немков всё равно найдёт их и воспользуется. Я в нём уверен», — цитирует Грачёва «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в прошлом бою с Андерсоном Немков был перегруженным. По его словам, в текущем поединке россиянину для победы над американцем понадобится несколько раундов.

Российский боец и американец проведут повторный поединок 18 ноября в Чикаго. Предыдущий бой в рамках Bellator 277 был признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны американского спортсмена.

На счету 29-летнего россиянина 14 побед и два поражения. Американец одержал 16 побед и пять раз потерпел поражение.

Ранее российский боец смешанных единоборств Виктор Немков поделился ожиданиями от поединка своего брата Вадима с Андерсоном.

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