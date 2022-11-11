Виктор Немков — о поединке своего брата с Андерсоном: Вадим готов очень хорошо
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«Я думаю, что эта победа даст ему силы и мотивацию выиграть бой. В принципе Вадим готов очень хорошо. В этот раз он тренировался не в России, а в Таиланде и США, поменял лагерь и спарринг-партнёров. Я думаю, что всё будет хорошо. Брат сделал работу над ошибками после прошлого поединка», — сообщил Немков журналистам.
Российский боец и американец проведут повторный поединок 18 ноября в Чикаго. Предыдущий бой в рамках Bellator 277 был признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны американского спортсмена.
На счету 29-летнего россиянина 14 побед и два поражения. Американец одержал 16 побед и пять раз потерпел поражение.
Ранее Виктор Немков рассказал, какие эмоции испытал после победы над израильтянином Израилем Вульфманом в финале на чемпионате мира по самбо.