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Виктор Немков — о поединке своего брата с Андерсоном: Вадим готов очень хорошо

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Российский боец смешанных единоборств Виктор Немков поделился ожиданиями от поединка своего брата Вадима с американцем Кори Андерсоном.
Виктор Немков — о поединке своего брата с Андерсоном: Вадим готов очень хорошо
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

«Я думаю, что эта победа даст ему силы и мотивацию выиграть бой. В принципе Вадим готов очень хорошо. В этот раз он тренировался не в России, а в Таиланде и США, поменял лагерь и спарринг-партнёров. Я думаю, что всё будет хорошо. Брат сделал работу над ошибками после прошлого поединка», — сообщил Немков журналистам.

Российский боец и американец проведут повторный поединок 18 ноября в Чикаго. Предыдущий бой в рамках Bellator 277 был признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны американского спортсмена.

На счету 29-летнего россиянина 14 побед и два поражения. Американец одержал 16 побед и пять раз потерпел поражение.

Ранее Виктор Немков рассказал, какие эмоции испытал после победы над израильтянином Израилем Вульфманом в финале на чемпионате мира по самбо.

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