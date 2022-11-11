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Немков — о бое с Вульфманом на ЧМ по самбо: долго шёл к этой победе

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Российский боец смешанных единоборств Виктор Немков рассказал, какие эмоции испытал после победы над израильтянином Израилем Вульфманом в финале на чемпионате мира по самбо.
Немков — о бое с Вульфманом на ЧМ по самбо: долго шёл к этой победе
  • © Sputnik/РИА Новости

«Мы уже с ним встречались один раз, на Кубке Европы. Тогда я его выиграл примерно так же, как сегодня. Он ударов боится, поэтому я его прессинговал. Он уходит постоянно, боится, даже бить не хотелось. У меня подгруппа была сильная. До финала провёл три боя, вымотался. Глаз мой поцарапали, можно сказать, что дрался с одним глазом. Я первый раз выиграл чемпионат мира по самбо 11.11.2011. У меня сын родился в этот день. Эмоции были очень сильными. Сейчас тоже, долго шёл к этой победе, 11 лет. То не получалось выиграть Россию, то травмы были. Наконец-то получилось победить», — заявил Немков журналистам.

Чемпионат мира по самбо пройдёт в Бишкеке с 11 по 13 ноября. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены более чем из 50 стран.

Ранее Немков сравнил уровень ЧМ и чемпионата России.

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