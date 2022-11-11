Виктор Немков о победе на ЧМ по самбо: сейчас мотивация была получить заслуженного мастера

Участник команды Fedor Team Виктор Немков поделился эмоциями от победы на чемпионате мира по самбо и сравнил уровень соревнований с чемпионатом России.

«В принципе задача выполнена. Не знаю, буду ли ещё выступать. Если боёв не будет, то можно выскочить и посоревноваться. Сейчас мотивация была получить заслуженного мастера. Плюс был свободный промежуток между боями, решил поучаствовать на чемпионате России и выиграл его. Было ли сложнее победить на чемпионате России? Три боя до финала были очень тяжёлыми. Я бы не сказал, что уровень чемпионата мира слабее, чем России, как это было раньше. Киргизы, казахи, узбеки прибавили и составляет хорошую конкуренцию. Уровень международных турниров растёт», — заявил Немков журналистам.

В финале соревнований в весовой категории до 98 кг Немков оказался сильнее Израиля Вульфмана из Израиля.

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