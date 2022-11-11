Узнать больше

Виктор Немков о победе на ЧМ по самбо: сейчас мотивация была получить заслуженного мастера

Короткая ссылка
Участник команды Fedor Team Виктор Немков поделился эмоциями от победы на чемпионате мира по самбо и сравнил уровень соревнований с чемпионатом России.
Виктор Немков о победе на ЧМ по самбо: сейчас мотивация была получить заслуженного мастера
  • © Sputnik/РИА Новости

«В принципе задача выполнена. Не знаю, буду ли ещё выступать. Если боёв не будет, то можно выскочить и посоревноваться. Сейчас мотивация была получить заслуженного мастера. Плюс был свободный промежуток между боями, решил поучаствовать на чемпионате России и выиграл его. Было ли сложнее победить на чемпионате России? Три боя до финала были очень тяжёлыми. Я бы не сказал, что уровень чемпионата мира слабее, чем России, как это было раньше. Киргизы, казахи, узбеки прибавили и составляет хорошую конкуренцию. Уровень международных турниров растёт», — заявил Немков журналистам.

В финале соревнований в весовой категории до 98 кг Немков оказался сильнее Израиля Вульфмана из Израиля. 

Ранее спортсменка из Венесуэлы Мария Амьюлина Гедес, представляющая команду беженцев, поделилась своими целями на будущее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить