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Спортсменка из сборной беженцев: я хочу выиграть чемпионат Европы

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Спортсменка из Венесуэлы Мария Амьюлина Гедес, представляющая команду беженцев, поделилась своими целями на будущее.
Спортсменка из сборной беженцев: я хочу выиграть чемпионат Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Rickett - PA Images

«Я хочу выиграть чемпионат Европы, где мне разрешено участвовать. Я хочу добиться того, чего не удалось моей сестре. Я стремлюсь выиграть всё, что возможно», — заявила Гедес.

Она также рассказала о желании принять участие на Олимпийских играх.

«У каждого спортсмена высокого уровня есть мечта участвовать на Олимпийских играх. Я считаю, что самбо заслуживает, чтобы войти в олимпийскую программу. Я не знаю, когда это случится. Я понимаю, что это произойдёт в будущем. Я буду тренироваться, чтобы быть готовой всегда», — добавила спортсменка.

Ранее Гедес заявила, что она вошла в историю, выиграв чемпионат мира в статусе беженки.

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