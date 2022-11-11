Гедес: я вошла в историю, выиграв чемпионат мира в статусе беженки
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- © Georgiy Datsenko / EyeEm
«Я — первая беженка в истории самбо, которая участвует в соревнованиях. Это уже исторический момент. Я понимала, что у меня есть шанс стать чемпионкой мира. Меня это очень сильно мотивировало. Это случилось, я действительно вошла в историю», — заявила Гедес.
Она также рассказала, какую роль сыграла сестра Мария Гедес, чемпионка мира, в её победе.
«Мы с ней вместе тренировались, готовились к чемпионату мира. Моя сестра играет большую роль в моей жизни, она моя ролевая модель. В моей победе больше половины — это заслуга сестры. Она меня готовила, меня тренировала, давала советы. Она — мой пример для подражания», — добавила Гедес.
Ранее Саян Хертек завоевал первую золотую медаль сборной России на чемпионате мира по самбо.