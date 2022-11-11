Узнать больше

Хертек завоевал первую золотую медаль сборной России на чемпионате мира по самбо

Короткая ссылка
Саян Хертек завоевал первую золотую медаль сборной России на чемпионате мира по самбо в Бишкеке.
Хертек завоевал первую золотую медаль сборной России на чемпионате мира по самбо
  • AFP
  • © Sergei GAPON

В финальном поединке в весовой категории до 58 кг Хертек одолел Аидунбая Каюрберди из Казахстана со счётом 5:4.

В 1/4 финала российский самбист одержал победу над азербайджанцем Кананом Бабаевым (10:2) и смог дойти до финала, обыграв в 1/2 представителя Болгарии Борислава Янакова со счётом 8:0.

Чемпионат мира по самбо пройдёт в Бишкеке с 11 по 13 ноября. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены более чем из 50 стран.

Ранее спортсменка из Венесуэлы Мария Амьюлина Гедес, представляющая команду беженцев, стала чемпионкой мира по самбо на турнире в Бишкеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить