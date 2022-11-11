Саян Хертек завоевал первую золотую медаль сборной России на чемпионате мира по самбо в Бишкеке.

В финальном поединке в весовой категории до 58 кг Хертек одолел Аидунбая Каюрберди из Казахстана со счётом 5:4.

В 1/4 финала российский самбист одержал победу над азербайджанцем Кананом Бабаевым (10:2) и смог дойти до финала, обыграв в 1/2 представителя Болгарии Борислава Янакова со счётом 8:0.

Чемпионат мира по самбо пройдёт в Бишкеке с 11 по 13 ноября. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены более чем из 50 стран.

Ранее спортсменка из Венесуэлы Мария Амьюлина Гедес, представляющая команду беженцев, стала чемпионкой мира по самбо на турнире в Бишкеке.