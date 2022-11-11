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Спортсменка из сборной беженцев стала первой чемпионкой мира по самбо

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Спортсменка из Венесуэлы Мария Амьюлина Гедес, представляющая команду беженцев, стала чемпионкой мира по самбо на турнире в Бишкеке.
Спортсменка из сборной беженцев стала первой чемпионкой мира по самбо
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

В финале венесуэлка проигрывала белорусской самбистке Капаевой Анфисе по последнему действию при равном счете 1:1, но за четыре секунды до конца судья присудил Гедес второе очко, благодаря которому спортсменка из сборной беженцев одержала победу на ЧМ.

В четвертьфинале Мария Амьюлина Гедес одержала победу над россиянкой Хасановой Екатериной и смогла дойти до финала, обыграв в 1/2 представительницу Узбекистана Абдуллаеву Мушарраф.

Младшая сестра чемпионки мира Марии Гедес получила статус беженки во Франции и примкнула к сборной беженцев на чемпионате мира по самбо, который проходит в Бишкеке с 11 по 13 ноября. Ранее она в составе сборной Венесуэлы завоевала серебро на молодёжном первенстве мира.

Ранее президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказался об участии на чемпионате мира по самбо Марии Амьюлины Гедес.

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