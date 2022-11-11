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Глава FIAS высказался об участии спортсменов-беженцев на международных турнирах по самбо

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказался об участии на чемпионате мира по самбо спортсменки из Венесуэлы Марии Амьюлины Гедес, представляющей команду беженцев.
Глава FIAS высказался об участии спортсменов-беженцев на международных турнирах по самбо
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«Это первый подобный случай в нашей организации. Как вы знаете, спортсменка из Венесуэлы Мария Амьюлина Гедес, младшая сестра чемпионки мира Марии Гедес, получила статус беженки во Франции. Мы не могли пройти мимо, так как заинтересованы в том, чтобы самбисты, показывающие высокие результаты, принимали участие в наших турнирах. Международный олимпийский комитет всячески поддерживает такие начинания. Мы будем расширять квоту для спортсменов-беженцев, если это потребуется, но стоит понимать, что это не массовая история, каждый случай индивидуальный», — объяснил Шестаков на пресс-конференции в Бишкеке.

Ранее Василий Шестаков высказался о Бишкеке, где пройдёт чемпионат мира по самбо.

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