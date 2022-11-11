Глава FIAS высказался об участии спортсменов-беженцев на международных турнирах по самбо

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказался об участии на чемпионате мира по самбо спортсменки из Венесуэлы Марии Амьюлины Гедес, представляющей команду беженцев.

«Это первый подобный случай в нашей организации. Как вы знаете, спортсменка из Венесуэлы Мария Амьюлина Гедес, младшая сестра чемпионки мира Марии Гедес, получила статус беженки во Франции. Мы не могли пройти мимо, так как заинтересованы в том, чтобы самбисты, показывающие высокие результаты, принимали участие в наших турнирах. Международный олимпийский комитет всячески поддерживает такие начинания. Мы будем расширять квоту для спортсменов-беженцев, если это потребуется, но стоит понимать, что это не массовая история, каждый случай индивидуальный», — объяснил Шестаков на пресс-конференции в Бишкеке.

Ранее Василий Шестаков высказался о Бишкеке, где пройдёт чемпионат мира по самбо.