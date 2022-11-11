Шестаков: меня поразило, насколько чисто говорят в Киргизии на русском языке

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поделился впечатлениями о Бишкеке (Киргизия), где пройдёт чемпионат мира по самбо.

«Я приехал в Киргизию за несколько дней до начала чемпионата мира и успел посетить самые отдалённые уголки страны. И могу сказать, что прежде всего меня поразило, насколько чисто говорят местные жители на русском языке. Я имею в виду, не только отсутствие какого-либо акцента, но и культуру речи. Это безумно приятно. Коммуникация тоже очень важна, когда мы говорим об организации чемпионата мира, которая сама по себе великолепна. Я благодарен принимающей стороне за гостеприимство и профессиональное отношение к делу. Очевидно, что исполком FIAS сделал правильный выбор», — заявил Шестаков на пресс-конференции в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что глава FIAS сожалеет об отсутствии сборной Украины на чемпионате мира в Киргизии.