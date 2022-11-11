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Глава FIAS сожалеет об отсутствии сборной Украины на чемпионате мира в Киргизии

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал решение сборной Украины не принимать участие на чемпионате мира в Бишкеке (Киргизия).
Глава FIAS сожалеет об отсутствии сборной Украины на чемпионате мира в Киргизии
  • РИА Новости

«Сборная Украины — это одна из сильнейших команд в мире. Не только я, но и многие другие, в том числе и спортсмены, сожалеют, что не смогут сразиться с достойными соперниками. Мы находимся на связи с представителями национальной команды Украины. К сожалению, у них есть проблемы с финансированием. Надеюсь, что ситуация в ближайшее время претерпит изменения, сборная Украины вернётся на наши турниры и будет успешно принимать в них участие», — сказал Шестаков.

Ранее сообщалось, что на ЧМ по самбо впервые выступит спортсменка из сборной беженцев.

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