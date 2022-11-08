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На ЧМ по самбо впервые выступит спортсменка из сборной беженцев

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На чемпионате мира по самбо в Бишкеке впервые в рамках соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации самбо (ФИАС), выступит спортсменка, представляющая сборную беженцев.

Мария Амьюлина Гедес, младшая сестра чемпионки мира Марии Гедес, получила статус беженки во Франции. Ранее она в составе сборной Венесуэлы завоевала серебро на молодёжном первенстве мира.

Чемпионат мира по самбо пройдёт в Бишкеке с 11 по 13 ноября. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены более чем из 50 стран.

Сборная независимых атлетов-беженцев была учреждена в марте 2016 года и впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Международная федерация самбо получила постоянное признание Международного олимпийского комитета в июле 2021 года.

Президент МОК Томас Бах заявил, что создание сборной должно стать символом надежды для всех беженцев в мире о повышении осведомлённости о масштабах миграционного кризиса в Европе.

Ранее президент ФИАС Василий Шестаков поделился ожиданиями от чемпионата мира в Бишкеке.

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