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Шестаков: ФИАС продолжает расширять географию стран

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Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков высказался о предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Бишкеке (Киргизия).
Шестаков: ФИАС продолжает расширять географию стран
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Международная федерация самбо продолжает расширять географию стран, в которых развивается самбо и создаются национальные федерации. Рассчитываем, что в этом году впервые в чемпионате мира примут участие спортсмены из Буркина-Фасо, Джибути и Саудовской Аравии. Благодаря поддержке генерального партнёра чемпионата мира по самбо — компании «Роснефть» — на соревнования смогут приехать талантливые спортсмены из самых удалённых уголков мира», — заявил Шестаков.

Чемпионат мира по самбо состоится в Бишкеке с 11 по 13 ноября. Соревнования пройдут в трёх дисциплинах — в спортивном женском самбо, спортивном мужском и в боевом самбо. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены более чем из 50 стран.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по самбо пропустит ЧМ в Бишкеке, на котором выступят российские и белорусские спортсмены.

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