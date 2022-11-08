Узнать больше

Сборная Украины по самбо пропустит ЧМ в Бишкеке, на котором выступят российские и белорусские спортсмены

Короткая ссылка
Представители Национальной федерации самбо Украины (НФСУ) не прислали в оговоренные сроки требуемые для участия в турнире документы.
Сборная Украины по самбо пропустит ЧМ в Бишкеке, на котором выступят российские и белорусские спортсмены
  • Gettyimages.ru
  • © Georgiy Datsenko / EyeEm

По информации источника RT в международной федерации, к национальной команде Украины не будут применены никакие санкции в связи с пропуском и они примут участие в следующих соревнованиях наравне со всеми, согласно существующим критериям отбора.

Ранее украинские самбисты отказались от участия в чемпионате и первенстве Европы, которые прошли в Сербии и Армении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить