Сборная Украины по самбо пропустит ЧМ в Бишкеке, на котором выступят российские и белорусские спортсмены

Представители Национальной федерации самбо Украины (НФСУ) не прислали в оговоренные сроки требуемые для участия в турнире документы.

По информации источника RT в международной федерации, к национальной команде Украины не будут применены никакие санкции в связи с пропуском и они примут участие в следующих соревнованиях наравне со всеми, согласно существующим критериям отбора.

Ранее украинские самбисты отказались от участия в чемпионате и первенстве Европы, которые прошли в Сербии и Армении.