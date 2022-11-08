Сборная Украины по самбо пропустит ЧМ в Бишкеке, на котором выступят российские и белорусские спортсмены
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- © Georgiy Datsenko / EyeEm
По информации источника RT в международной федерации, к национальной команде Украины не будут применены никакие санкции в связи с пропуском и они примут участие в следующих соревнованиях наравне со всеми, согласно существующим критериям отбора.
Ранее украинские самбисты отказались от участия в чемпионате и первенстве Европы, которые прошли в Сербии и Армении.