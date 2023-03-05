Кислородное голодание: как Джонс «задушил» Гана и завоевал титул в тяжёлом весе, а Шевченко сенсационно проиграла Грассо

Джон Джонс взял верх над Сирилом Ганом и стал восьмым в истории чемпионом UFC в двух дивизионах. Не выступавшему с января 2020 года американцу потребовалось лишь 124 секунды, чтобы заставить француза сдаться и завоевать вакантный титул в тяжёлом весе. В свою очередь, Валентина Шевченко не смогла в восьмой раз защитить звание в наилегчайшей категории и сенсационно уступила Алексе Грассо. В четвёртом раунде спортсменка из Киргизии попалась на удушающий приём и была вынуждена постучать.

Джон Джонс — явно из тех бойцов, которым необходимо что-то доказывать в мире смешанных единоборств. В марте 2011 года он нокаутировал Маурисио Руа и стал самым молодым чемпионом UFC в истории, а впоследствии установил рекорд по числу побед в титульных поединках. Реши он отказаться от возвращения в клетку после трёхлетнего простоя и заверши карьеру прямо в марте 2023-го, ему всё равно было бы уготовано место в Зале славы промоушена и звание одного из величайших спортсменов в истории MMA. Но, несмотря на это, он решил вновь выйти в октагон и поставить всё на карту в дуэли с Сирилом Ганом.

Строить какие-то прогнозы на эту схватку было крайне сложно. С одной стороны, Джонс не выступал с января 2020-го и никогда не бился в тяжёлом весе. И хотя сам он уверял, что по-прежнему продолжал двигаться как представитель дивизиона до 93 кг, верить ему на слово не стоило. Многие бойцы очень болезненно переживали смену категории, заметно теряя в выносливости, даже если умудрялись сохранять скорость. И именно этот аспект был важен для Джона. Из последних десяти боёв с его участием сразу семь продлились все запланированные пять раундов. И было опрометчиво полагать, что после столь длительной паузы американец попытается с ходу уложить ранее лишь раз оказывавшегося в нокдауне француза.

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С другой стороны, под вопросом оставалась готовность самого Гана к встречам с соперниками такого уровня. Ранее он ни разу не бился с оппонентом калибра Джонса, а проигрывал даже гораздо менее классным и искусным бойцам. Тот же Фрэнсис Нганну вряд ли тянет на звание универсала, но даже он смотрелся сильнее Сирила не только в стойке, но и в партере. А в этом аспекте Джон был настоящим экспертом. Сам американец открыто называл француза самым ограниченным среди пятёрки сильнейших тяжёлого веса и обещал разобраться с ним неожиданно легко.

Однако Джонс сдержал слово. И сделать это ему не помешал даже удар в пах в самом дебюте. В начале второй минуты он «завязался» с Ганом, спустя 30 секунд уложил его на канвас и мгновенно накинул гильотину. Прижатый спиной к сетке Сирил ничего не смог поделать и был вынужден постучать. Потенциально самая сложная битва в карьере Джона продлилась всего 124 секунды.

Джонс доказал, что является одним из, если не величайшим бойцом в истории, и стал восьмым чемпионом UFC в двух дивизионах. До него это удавалось лишь избранным, а в двух самых престижных категориях такого успеха добивались лишь легендарный Рэнди Кутюр и Дэниел Кормье, чьё противостояние с Джоном стало культовым в MMA. И теперь Боунса ждёт дуэль с сильнейшим тяжеловесом в истории лиги, рекордсменом по числу защит пояса Стипе Миочичем. Об этом сам Дана Уайт сообщил накануне.

В целом Валентина Шевченко заслуживала сравнения с Джонсом. Пусть в её пассиве и значились поражения от Аманды Нуньес и Лиз Кармуш, но в рамках наилегчайшего веса она достигла не меньших высот, чем Джон — в полутяжёлом. К этому моменту в активе киргизской спортсменки значились семь рекордных защит пояса, а последнее поражение было датировано сентябрём 2017 года.

И мало кто ожидал, что Алекса Грассо сумеет прервать эту серию. Пусть она и обладала неплохими навыками в боксе и «тяжёлыми» руками, но не казалась настолько же всесторонне развитой, как Шевченко. Это подтверждали и котировки букмекеров, на основании которых Валентина вырисовывалась явным фаворитом. Правда, с этим был не согласен экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо. Он называл мексиканку самым сложным оппонентом в карьере Пули и предрекал обладательнице трофея серьёзные проблемы, если она решит размениваться с визави на руках.

И подтверждение этому нашлось уже в середине первого раунда. В паре обменов ударами Грассо оказалась быстрее и отметилась мощнейшими попаданиями, благодаря чему не только рассекла сопернице переносицу, но и чуть было не отправила на канвас. Шевченко была потрясена, но устояла и не позволила Грассо развить успех. Поверившая в себя Алекса попыталась закрепить своё преимущество проходом в ноги, но довольствовалась лишь успешной подсечкой без контроля.

Шевченко быстро дали понять, что устраивать бескомпромиссную рубку будет не в её интересах. И она грамотно использовала эту информацию. Начиная со второго отрезка она перестала концентрироваться исключительно на ударной технике и стала комбинировать её с борьбой. И это дало результат. Только за вторую пятиминутку она дважды переводила Грассо на настил, а в третьем сделала это вновь. Валентина перехватила инициативу и установила контроль над боем, но тревожные звоночки продолжали поступать. Одним из таких стало внезапное решение рефери Джейсона Херцога поднять девушек в стойку из партера, хотя киргизка довольно активно работала на земле. Вторым — запрещённый удар ногой Алексы, который тот же судья оставил без внимания.

Всё складывалось в пользу Шевченко, наконец почувствовавшей дистанцию и принявшейся раз за разом попадать как джебами, так и силовыми ударами. Но чрезмерная уверенность в себе сыграла с ней злую шутку. Находясь у сетки, она решила пробить вертушку по корпусу, но чуть-чуть зазевалась и позволила оппонентке забрать спину. В своё время подобный элемент стоил трофея Крису Вайдману, но если он никогда не специализировался на кикбоксинге, то Валентина была в этом настоящим экспертом.

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Грассо мгновенно забралась на спину Шевченко и сомкнула замок на подбородке. Положение не казалось безвыходным, но Валентина так и не смогла разжать руки соперницы и всё же позволила ей сместить захват в сторону шеи. И за 26 секунд до конца четвёртого раунда она постучала, потерпев сенсационное поражение.

Сразу по окончании поединка Шевченко потребовала незамедлительный реванш. И будет справедливо, если матчмейкеры удовлетворят её просьбу — как сделали это в случае с Амандой Нуньес, уступившей Джулианне Пенье в декабре 2021-го. Впоследствии бразильянка одержала убедительную победу и доказала, что по-прежнему остаётся сильнейший в легчайшей категории. Вопрос лишь в том, сможет ли Валентина сразу вернуть себе звание или повторит судьбу Йоанны Йенджейчик, так и не сумевшей найти ключи к Роуз Намаюнас.

Также турнир в Лас-Вегасе запомнился ярким триумфом Шавката Рахмонова, «задушившего» Джеффа Нила в концовке третьего раунда. Казахстанец выиграл в 17-й раз подряд и остался непобеждённым. Наконец, произошло удачное возвращение Коди Гарбрандта в 61,2 кг, где он когда-то правил, а Матеуш Гамрот закрыл поражение от Бенэила Дариуша. Правда, выступление поляка сложно назвать доминирующим. Джэлин Тёрнер устроил ему настоящий бой и даже отправил в нокдаун, а уступил лишь раздельным решением судей.