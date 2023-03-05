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Джонс удушающим победил Гана и завоевал титул UFC в тяжёлом весе

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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джон Джонс одержал победу над французом Сирилом Ганом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 285.
Джонс удушающим победил Гана и завоевал титул UFC в тяжёлом весе
  • Gettyimages.ru

Бой проходил в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился в первом раунде удушающим приёмом.

Таким образом, 35-летний американец завоевал титул UFC в тяжёлом весе.

Напомним, что Джонс проводил свой первый поединок за последние три года. На его счету 26 побед в 27 боях в MMA. У Гана — 11 побед и одно поражение.

Отметим, что американский боец стал восьмым чемпионом UFC в двух дивизионах. При этом он победил в титульном поединке в 15-й раз, побив свой рекорд.

Ранее сообщалось, что мексиканский боец MMA Алекса Грассо победила Валентину Шевченко из Киргизии и завоевала титул UFC в наилегчайшем весе.

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