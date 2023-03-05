Джонс удушающим победил Гана и завоевал титул UFC в тяжёлом весе
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Бой проходил в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился в первом раунде удушающим приёмом.
Таким образом, 35-летний американец завоевал титул UFC в тяжёлом весе.
Напомним, что Джонс проводил свой первый поединок за последние три года. На его счету 26 побед в 27 боях в MMA. У Гана — 11 побед и одно поражение.
Отметим, что американский боец стал восьмым чемпионом UFC в двух дивизионах. При этом он победил в титульном поединке в 15-й раз, побив свой рекорд.
Ранее сообщалось, что мексиканский боец MMA Алекса Грассо победила Валентину Шевченко из Киргизии и завоевала титул UFC в наилегчайшем весе.