Узнать больше

Оливейра: бой против Махачева — единственный, который я не пересматривал

Короткая ссылка
Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал о поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Я даже не пересматривал этот бой. Я не смотрел его. Я смотрел все бои, которые проиграл. Но этот поединок — единственный, который я не смотрел и не буду смотреть», — заявил Оливейра в интервью The MMA Hour.

В октябре 2022 года на турнире UFC 280 Оливейра потерпел поражение от Ислама Махачева, который стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Россиянин провёл защиту титула в поединке с австралийцем Александером Волкановски.

Ранее Ислам Махачев рассказал о дружбе со звёздами футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить