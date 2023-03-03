Оливейра: бой против Махачева — единственный, который я не пересматривал

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал о поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Я даже не пересматривал этот бой. Я не смотрел его. Я смотрел все бои, которые проиграл. Но этот поединок — единственный, который я не смотрел и не буду смотреть», — заявил Оливейра в интервью The MMA Hour.

В октябре 2022 года на турнире UFC 280 Оливейра потерпел поражение от Ислама Махачева, который стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Россиянин провёл защиту титула в поединке с австралийцем Александером Волкановски.

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