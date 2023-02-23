Махачев рассказал, с кем дружит из футболистов

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал о дружбе со звёздами футбола.

«Общаюсь с Бензема и Погба, подписан на Мане. Переписываемся. Я слежу за футболом, играю сам, хотя и знаю, что это опасно», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

Он также добавил, что с друзьями иногда может поиграть в футбол. При этом боец отметил, что в игре есть риск получить микротравму.

12 февраля россиянин победил австралийца Александера Волкановски на турнире UFC 284. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Ранее сообщалось, что Махачев отстранён от тренировок по медицинским показаниям на 14 дней.