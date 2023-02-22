Махачев отстранён от тренировок по медицинским показаниям на 14 дней
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Атлетическую комиссию Австралии (AIS).
«Махачев на 14 дней отстранён от тренировок с момента поединка по медицинским показаниям», — приводит ТАСС заявление AIS.
Отмечается, что Волкановски отстранён на 30 дней.
Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.
Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Махачев рассказал, что у него есть желание стать чемпионом UFC в другой весовой категории.