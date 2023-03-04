Возвращение Джонса, защита Нурмагомедова, бои Яна и Волкова, супертурнир ACA: главные события марта в MMA

Джон Джонс вернётся в октагон после трёхлетнего отсутствия и сразится с Сирилом Ганом за титул UFC в тяжёлом весе, а Камару Усман постарается отомстить Леону Эдвардсу и вернуть себе звание в полусредней категории. Усман Нурмагомедов проведёт первую защиту пояса Bellator, а Валентин Молдавский попытается заработать право на реванш с Райаном Бейдером. Пётр Ян и Александр Волков сразятся с Мерабом Двалишвили и Александром Романовым соответственно, а ACA организует турнир с четырьмя схватками за пояс.

UFC 285

Дата и место проведения: 4 марта, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Джон Джонс — Сирил Ган (титул в тяжёлом весе), Валентина Шевченко (ч) — Алекса Грассо (титул в наилегчайшем весе).

В начале месяца пройдёт очередной номерной турнир UFC, а возглавлять его будет один из самых интригующих боёв не только месяца, но всего 2023 года. Джон Джонс постарается совершить практически невозможное: вернуться в октагон после трёхлетнего перерыва и с ходу завоевать титул в новой для себя весовой категории. Противостоять же ему будет бывший обладатель временного пояса Сирил Ган, уступавший лишь Фрэнсису Нганну.

По сути, все представляют, чего ждать от француза. Ган — один из наиболее универсальных и опасных ударников тяжёлого веса, что постарается подтвердить в грядущей дуэли. Состояние Джонса, напротив, вызывает большие вопросы. И дело не только в колоссальном простое. Большую часть своей карьеры Джон занимался в зале Jackson Wink, но в 2021 году был изгнан оттуда одним из основателей Майком Винкельджоном, вследствие чего был вынужден искать новых тренеров.

Ко всеобщему удивлению, роль ментора на себя взял Генри Сехудо. И крайне сложно предсказать, сумеет ли экс-чемпион UFC в двух дивизионах должным образом подготовить соотечественника к бою. Ведь тому всегда был нужен скорее духовный наставник, способный помогать ему бороться с внутренними демонами.

Во втором по значимости поединке Валентина Шевченко будет в восьмой раз защищать свой пояс. В июне она провалила схватку с Тайлой Сантос и взяла верх лишь раздельным решением, заставив многих усомниться в своей непобедимости. Восстанавливать реноме придётся в дуэли с Алексой Грассо — перспективной девушкой, добившейся огромного прогресса после перехода в 56,7 кг.

За этот отрезок мексиканка выиграла все четыре битвы, но поднялась лишь на шестую строчку рейтинга, что объясняется не самым высоким уровнем оппозиции. Букмекеры также не верят, что она сможет оказать достойное сопротивление спортсменке из Киргизии.

Bellator 292

Дата и место проведения: 10 марта, Сан-Хосе (США).

Значимые бои: Усман Нурмагомедов (ч) — Бенсон Хендерсон (титул в лёгком весе), Александр Шаблий — Тофик Мусаев (Гран-при в лёгком весе), Валентин Молдавский — Линтон Васселл, Ислам Мамедов — Шамиль Никаев, Халид Муртазалиев — Тони Джонсон.

Спустя неделю масштабное шоу устроит второй крупнейший MMA-промоушен планеты. И на этот раз править бал будут не звёздные иностранцы, а россияне, которых заявлено аж шесть. Не обойдётся и без дуэли соотечественников: восьмой номер лёгкого дивизиона Ислам Мамедов сразится с не имеющим поражений Шамилем Никаевым. Чеченский Волк был звездой ACB, но за последние пять лет лишь дважды заходил в клетку.

Первым же из россиян испытает себя Халид Муртазалиев. В октябре он нокаутировал соотечественника Хаджимурата Бестаева, а теперь померится силами с ветераном смешанных боевых искусств Тони Джонсоном. Американец дебютировал в MMA аж в 2007 году, но с тех пор провёл лишь 12 боёв (9-3) и не достиг больших высот.

Валентин Молдавский постарается подтвердить звание первого номера тяжёлой категории и обеспечить себе реванш с Райаном Бейдером. Для этого ему необходимо вновь справиться с Линтоном Васселлом. В марте 2019 года возрастной британец уступил россиянину единогласным решением, но после этого обрёл вторую молодость и выиграл четыре схватки подряд (трижды — нокаутом). И хотя сейчас он находится на коне, лучше явно не стал. Двукратный чемпион мира по самбо превосходит его в борьбе, да и в стойке вряд ли слабее.

Фаворитом своего поединка считается и Александр Шаблий. По-хорошему, именно он должен был биться с Патрики Фрейре за титул в 70,3 кг в конце 2022-го, но свою роль сыграл недостаток популярности. Ведь к этому моменту он успел расправиться с экс-чемпионом Брентом Примусом, в то время как Усман Нурмагомедов не победил ни одного топа, однако статус первого претендента достался именно ему.

И теперь Шаблию предстоит пройти длинный путь, если он надеется заполучить желанный трофей. Для этого ему необходимо выиграть Гран-при, в первом раунде которого его ждёт непредсказуемый Тофик Мусаев. За свою карьеру тот уступал четырежды, а в Bellator переходил на фоне разгромного поражения от Роберто де Соузы, но внезапно шокировал всех и за 27 секунд нокаутировал на тот момент первого номера рейтинга Сидни Аутло.

Примечательно, что в Сан-Хосе первую защиту пояса проведёт и сам Нурмагомедов. Ему предстоит пройти сложнейшее испытание в виде встречи с одним из наиболее титулованных представителей категории Бенсоном Хендерсоном. Пусть сейчас 39-летний боец и не так опасен, как во времена выступлений в WEC и UFC, но пара трюков в рукаве у него всегда найдётся. Недаром его называют одним из самых хитрых легковесов в истории.

И крайне любопытно понаблюдать, как Усман будет смотреться на фоне владельца чёрных поясов по тхэквондо и бразильскому джиу-джитсу. Настолько сильных и искушённых соперников в его карьере ещё не было, и крайне сложно сказать, сможет ли он не только перебить столь высокоинтеллектуального бойца, но и переиграть тактически. Хендерсон наверняка постарается затруднить работу соперника в стойке и при малейшей возможности использовать навыки в партере.

UFC Fight Night 221

Дата и место проведения: 11 марта, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Пётр Ян — Мераб Двалишвили, Александр Волков — Александр Романов, Саид Нурмагомедов — Джонатан Мартинес, Абубакар Нурмагомедов — Карлстон Харрис.

Сутки спустя важнейшие поединки проведут и два других звёздных бойца из России. В первую очередь речь идёт о Петре Яне, за последние два года превратившемся из вселяющего страх в оппонентов чемпиона в жертву спорных судейских решений. В двух последних схватках он потерпел крайне спорные поражения, вследствие чего вылетел из гонки за трофеем. Пусть номинально он и занимает вторую строчку в рейтинге, на самом деле значится лишь третьим в очереди — позади и Шона О’Мэлли, и вернувшегося в MMA Генри Сехудо.

Но сейчас Яну не время думать о звании первого претендента. Для начала ему необходимо вновь встать на победные рельсы и почувствовать утраченную уверенность. Но дуэль с Мерабом Двалишвили вряд ли идеально подходит для осуществления этих целей. Скорее всего, Петра ждёт изнурительный, 15-минутный сеанс грепплинга, а судьба обоих спортсменов окажется в руках судей. И здесь рассчитывать на успех будет непросто. В последний раз на карточках жюри грузин уступал в декабре 2017-го.

Реанимировать забуксовавшую карьеру постарается и Александр Волков. В июне он нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка, но вместо представителя топ-5 получил в соперники занимающего 13-ю строчку Александра Романова. И это вполне может говорить об отсутствии веры в него со стороны промоушена, ведь в настоящий момент в дивизионе множество более статусных бойцов, не имеющих планов на ближайшие месяцы. По сути, россиянина пытаются превратить в гейткипера, а бороться с этим можно лишь одним способом — «уничтожать» всех на своём пути и подтверждать своё право оставаться в элите.

В похожей ситуации находится и Саид Нурмагомедов, внезапно получивший в соперники несеяного Джонатана Мартинеса. Американец здорово проявляет себя и идёт на серии из четырёх побед, но россиянину от этого не лучше. Если он возьмёт верх, то вряд ли пробьётся в топ-10 легчайшего веса. То же самое можно сказать и о его однофамильце Абубакаре, которого свели с Карлстоном Харрисом. Тот неплохо дебютировал в чемпионате, но не выдержал первого серьёзного испытания в лице Шавката Рахмонова. Однако недооценивать его не стоит: 10 из 17 схваток он выиграл досрочно и опасен как в стойке, так и на настиле.

ACA 154

Дата и место проведения: 17 марта, Краснодар (Россия).

Значимые бои: Алихан Вахаев (ч) — Евгений Гончаров (титул в тяжёлом весе), Магомедрасул Гасанов (ч) — Саламу Абдурахманов (титул в среднем весе), Олег Борисов (ч) — Рустам Керимов (титул в легчайшем весе), Мухамед Коков — Хакран Диас (временный титул в лёгком весе).

В марте грандиозный по российским меркам турнир организует и ACA. Состоятся сразу восемь поединков в рамках Гран-при в пяти разных категориях, а также аж четыре титульных боя. В главном из них Алихан Вахаев будет отстаивать пояс в тяжёлом весе, а его соперником станет бывший обладатель трофея Евгений Гончаров. После поражения в бою с Мухуматом Вахаевым в феврале 2020-го он одержал четыре победы (в том числе над своим обидчиком) и вполне может считаться фаворитом дуэли. Ведь по уровню оппозиции он явно превосходит будущего визави.

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Не менее интригующим выглядит сражение за пояс в 84 кг, где также встретятся действующий и бывший чемпионы. С той лишь разницей, что Саламу Абдурахманов потерял звание не в бою, а из-за вызванного травмами простоя и поэтому многими до сих пор считается полноправным королём категории. Однако сложно сказать, способен ли он в нынешнем состоянии составить конкуренцию Магомедрасулу Гасанову. После возвращения в клетку он не бился с топами, взяв верх лишь над чередующими удачные и провальные схватки Чиро Родригесом и Рене Пессоа.

Вернуть пояс постарается и Рустам Керимов. Он завоевал его ещё до слияния ACB и WFCA, а после — дважды защитил, но в 2020-м решил строить карьеру за границей и покинул промоушен. Однако проблемы с переходом в зарубежную лигу заставили его вернуться и заново проделать путь на вершину. И чтобы укрепиться на ней, ему необходимо вновь справиться с Олегом Борисовым — тем самым бойцом, в поединке с которым он и добыл трофей в Баку пять лет назад.

В довершение всего за временный пояс в лёгком весе поспорят Мухаммед Коков и Хакран Диас. И это решение матчмейкеров весьма неоднозначно. В настоящий момент в дивизионе есть полноправный чемпион — Абдул-Азиз Абдулвахабов, но он не отстаивает своё звание лишь по той причине, что уже заявлен для участия в новом Гран-при. Поэтому этот бой по своей сути практически не имеет турнирного значения.

UFC 286

Дата и место проведения: 18 марта, Лондон (Великобритания).

Значимые бои: Леон Эдвардс (ч) — Камару Усман (титул в полусреднем весе), Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев, Мухаммад Мокаев — Жафел Фильо.

Спустя сутки пройдёт ещё один номерной турнир UFC. Впервые с 2016 года шоу такого масштаба организуют в Англии, за что местные болельщики обязаны Леону Эдвардсу. В августе он сенсационно нокаутировал Камару Усмана в реванше и завоевал трофей в 77 кг, защищать который ему было позволено на родине. Семь лет назад такой же чести удостоился его соотечественник Майкл Биспинг, не менее неожиданно взявший верх над Люком Рокхолдом.

Но повторить этот успех будет совсем не просто. Победа Эдвардса скорее стала удачным стечением обстоятельств, чем следствием его доминирования в клетке. После четырёх раундов он уступал на карточках всех трёх судей и проиграл бы, если бы не невероятный левый хай-кик. Сравниться с Усманом в борьбе он по-прежнему не может, и если Камару сумеет оставаться собранным на протяжении всех 25 минут, то наверняка возьмёт убедительный реванш.

Помимо Эдвардса, в столице Великобритании серьёзную проверку пройдёт и Рафаэль Физиев. Атаман идёт на серии из шести побед и в случае очередной станет полноправным участником гонки за трофей. Но для этого ему надо разобраться с бывшим претендентом на пояс и одним из самых ярких нокаутёров лёгкого дивизиона Джастином Гэтжи.

В свою очередь Мухаммад Мокаев постарается выиграть девятый бой в карьере и пробиться в топ-10 наилегчайшей категории. Жафел Фильо хоть и не может похвастаться опытом выступлений в крупнейшем MMA-промоушене, зато обладает тяжёлым ударом. Это он продемонстрировал на Dana White’s Contender Series, когда сокрушительным левым хуком уложил на канвас Ройберта Эчеверрию.

ONE Fight Night 8

Дата и место проведения: 24 марта, Калланг (Сингапур).

Значимые бои: Арджан Бхуллар (ч) — Анатолий Малыхин (вч) (титул в тяжёлом весе).

В конце марта в ONE FC может появиться первый в истории полноправный чемпион в двух дивизионах из России. За прошедший год Анатолий Малыхин успел завоевать временный пояс в тяжёлом, а затем и стать полноправным обладателем трофея в полутяжёлом, сокрушив не знавшего поражений Ренье де Риддера. И от звания абсолютного лидера самой престижной категории его отделяет победа над Арджаном Бхулларом — канадцем, на протяжении долгого времени избегающим встречи с ним.

Если верить менеджеру россиянина Александру Скаредину, ранее схватка откладывалась трижды — и каждый раз по вине визави. Пусть частично это и было обусловлено напряжёнными переговорами о новом контракте. Последний раз бойцы должны были сойтись в сентябре, но за месяц до битвы Бхуллар сослался на неназванную травму и снялся. И хотя сейчас всё идёт к тому, что дуэль всё же состоится, быть уверенным в этом на сто процентов нельзя.

UFC on ESPN 43

Дата и место проведения: 25 марта, Сан-Антонио (США).

Значимые бои: Марлон Вера — Кори Сэндхаген, Яна Куницкая — Холли Холм, Альберт Дураев — Чиди Нжокуани.

Последний турнир UFC в марте обещает стать не самым богатым на события. За исключением поединка звёздных представителей легчайшего веса, один из которых в будущем вполне может стать оппонентом Яна, внимание привлекают два боя с участием россиян.

И особняком стоит возвращение в октагон Яны Куницкой, в апреле 2022 года второй раз ставшей мамой. Однако послаблений промоутеры ей не стали делать, определив в соперники Холли Холм. Пусть американке уже 41 год и в последнем бою судьи отдали победу её сопернице, это не мешает ей оставаться одной из лучших ударниц в истории женских MMA и экс-чемпионкой промоушена.

Непростое испытание ждёт и Альберта Дураева, который попытается реабилитироваться за поражение в бою с Хоакином Бакли. Но сделать это будет непросто. Чиди Нжокуани очень силён физически, а четыре последних боя завершил нокаутами. И если россиянин не сможет воспользоваться своими борцовскими навыками, шансы на успех будут невелики.

Bellator 293

Дата и место проведения: 31 марта, Темекула (США).

Значимые бои: Рустам Хабилов — Джалил Уиллис, Владимир Токов — Лэнс Гибсон-младший.

В Bellator состоится долгожданный дебют ветерана лёгкого и полусреднего весов UFC Рустама Хабилова. Изначально он должен был состояться в схватке с Андреем Корешковым ещё в октябре 2021-го, но в итоге был перенесён почти на полтора года. И теперь ему будет противостоять Джалил Уиллис — крепкий, но не выдающийся спортсмен, что ранее доказал Мухаммед Берхамов. Тому потребовалось чуть более четырёх минут, чтобы «задушить» американца.

Куда сложнее придётся Владимиру Токову. Лэнс Гибсон — младший пока не проиграл ни одного из семи боёв, а пять из них завершил досрочно. Но слишком превозносить канадца не стоит. В отличие от россиянина, до этого он встречался с проходными противниками и не подвергался серьёзным испытаниям.