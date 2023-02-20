Первый номер рейтинга, бывший король дивизиона и главная звезда в истории: с кем Махачеву стоит провести следующий бой

Команда Александера Волкановски всё ещё пытается оправдать поражение бойца в главном поединке UFC 284 и голословно обвиняет Ислама Махачева в применении запрещённых методов восстановления. И пока россиянин отрицает эти нападки, а в USADA говорят, что у них нет претензий к команде Махачева, в промоушене могут начинать подыскивать нового оппонента для чемпиона в лёгком весе. Кто может стать следующим оппонентом Махачева в бою за титул — в материале RT.

Чарльз Оливейра

После успешной защиты титула в супербою с Александером Волкановски наиболее логичной кажется встреча Ислама Махачева с одним из топов своего дивизиона. Так он сможет не только в очередной раз подтвердить звание сильнейшего легковеса планеты, но и продолжить создавать плацдарм для потенциального перехода в полусредний вес, о котором говорится на протяжении последних месяцев. И сейчас в категории 70,3 кг есть всего два атлета, достойных сразиться за трофей.

Первым претендентом по-прежнему является Чарльз Оливейра — бывший чемпион, уступивший Махачеву в октябре 2022-го. До того боя он шёл на серии из десяти побед и успел одолеть почти всех звёзд категории. С учётом всего этого бразилец заслуживал незамедлительный реванш с россиянином, но всё испортил появившийся на горизонте Волкановски. Австралиец уже долгое время требовал шанса поспорить за пояс в лёгком весе, а руководство UFC не стало упускать возможности устроить большое противостояние.

Не будь организован бой между Махачевым и Волкановски, Оливейра уже наверняка провёл бы ответный поединок со своим обидчиком. Однако момент был упущен, а в такой конкурентной категории не стоит надеяться выйти на схватку за титул после почти годичного простоя. Сам Чарльз отлично понимает это, поэтому и рассчитывает вернуться в клетку уже весной, чтобы в конце года вновь подраться с Исламом. Но для этого ему необходимо сокрушить не условного Дастина Порье или Джастина Гэтжи, ранее уже пострадавших от его рук. Ему нужно расправиться с тем, кого многие считают самым неудобным противником для россиянина.

Бенэил Дариуш

Сейчас ирано-американский боец находится на пике своей популярности, но не стоит преувеличивать его достижения. Да, он взял верх в последних восьми битвах и половину из них завершил досрочно. Однако за четыре года он не встретился ни с одним из топов дивизиона. К этой категории с натяжкой можно отнести разве что Матеуша Гамрота, с которым ему пришлось помучиться. В мае 2021-го Тони Фергюсон уже был бледной тенью самого себя, Диего Феррейра хоть и казался перспективным, но впоследствии не смог оправдать надежды, а Скотт Хольцман, Драккар Клозе, Фрэнк Камачо, Дрю Добер и Тиаго Мойзес остаются не более чем середняками, большинство из которых даже не добирались до топ-15 рейтинга.

По сути, Дариуш считается звездой лишь потому, что за последние пять лет никому не уступил. Но ранее он уже неоднократно спотыкался при попытке пробраться на вершину — даже если отбросить поражение от Рэмси Нижема в начале карьеры в UFC.

Он проигрывал нокаутом Эдсону Барбозе, сдачей — Майклу Кьезе и продержался всего 42 секунды в дуэли с Александром Эрнандесом — более чем средним бойцом. Да, сейчас многие восхищаются его универсализмом, способностью навязать борьбу как в стойке, так и в партере, но реальной проверке эти навыки практически не подвергались. Таковыми вполне могли стать схватки с Оливейрой и Махачевым, но первая не состоялась из-за травмы бразильца, а вторая — самого ирано-американца.

Сейчас всё идёт к тому, что Дариуш всё же сразится с Оливейрой. И если победит, то практически гарантирует себе встречу с Махачевым. В целом Исламу это будет даже выгоднее. Взять верх над идущим на длинной беспроигрышной серии Бенэилом гораздо ценнее, чем второй раз подряд расправиться с бразильцем. Однако это вряд ли позволит ему заткнуть критиков, по-прежнему считающих Волкановски триумфатором их поединка.

Александер Волкановски

Хочет того Махачев или нет, а главный бой на UFC 284 вышел для него не самым удачным. Да, он выиграл единогласным решением судей и был лучше в большинстве раундов, но в сражении с 168-сантиметровым полулегковесом от него ждали гораздо большего. Да ещё и обвинения в использовании капельницы серьёзно ударили по его реноме.

Также по теме Нарушенное обещание: почему Махачева не поставили на первое место сводного рейтинга бойцов UFC Ислам Махачев остался на второй строчке рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. И это при том, что в минувшие выходные...

В итоге сложилась довольно странная ситуация. С одной стороны, Махачев успешно провёл первую защиту и вплотную подобрался к рекорду Хабиба Нурмагомедова по продолжительности беспроигрышной серии в рамках дивизиона. С другой — в определённой степени потерял уважение в глазах ряда коллег и журналистов. Иначе как объяснить тот факт, что по окончании турнира он не поднялся на первую строчку в сводном списке бойцов чемпионата?

Единственный способ укрепиться в статусе сильнейшего атлета лиги и заставить вновь уважать и бояться себя — разобраться с австралийцем. Причём сделать это в доминирующей манере, а лучше досрочно. И тянуть с этим не стоит. В то время как UFC будет продолжать подогревать интерес к реваншу (а он кажется неминуемым), россиянин будет оказываться под всё большим и большим давлением общественности.

Вплоть до убедительной победы его будут упрекать в нежелании вновь пересекаться с Волкановски, а ему самому придётся раз за разом отвечать на вопросы о мощи Александера и применении запрещённых методов восстановления. И сложно сказать, удастся ли Махачеву не сломаться под этим прессом.

Если Ислам хочет положить конец различного рода пересудам, ему стоит выбрать более рискованный вариант. А именно таким кажется проведение ответного боя с Волкановски, если сравнивать с битвами с Оливейрой или Дариушем. Несмотря на невыдающиеся габариты, именно австралиец оказал россиянину самое серьёзное сопротивление и даже сбил его с ног. За время его выступлений в UFC это удавалось лишь Адриано Мартинсу.

Конор Макгрегор

Спутать все карты в очередной раз может неугомонный ирландец, который готовится к возвращению в октагон после более чем полуторагодичного отсутствия. В скором времени он вместе с Майклом Чендлером приступит к съёмкам в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter, а по его окончании состоится их очный бой. И если Конор Макгрегор возьмёт верх, то вновь окажется в центре внимания и вполне может стать новым претендентом на пояс.

Безусловно, в этом случае промоушен будет руководствоваться не спортивными принципами. Сейчас Макгрегор не входит даже в топ-15 лёгкого веса, и победа над Чендлером не может помочь ему вернуться в тройку лучших и стать претендентом на пояс. Но не стоит забывать, что он по-прежнему остаётся одним из самых популярных представителей мира единоборств и обладает колоссальным влиянием как на MMA-сообщество, так и на руководство UFC. Яркого нокаута в противостоянии с Майклом будет достаточно, чтобы сам Конор вновь заговорил о намерении вернуть себе титул чемпиона, а Дана Уайт рассмотрел его встречу с Махачевым. Пусть сейчас он и не уверен, получит ли триумфатор ирландско-американской дуэли статус первого претендента.

Махачеву же вряд ли стоит упускать шанс подраться с Макгрегором. С психологической точки зрения это точно не будет лёгким испытанием, но если он сможет сохранить спокойствие и с холодной головой зайти в клетку, то дальше проблем возникнуть не должно. Сейчас он превосходит экс-чемпиона во всех аспектах и наверняка добьётся лёгкой победы. А попутно заметно прокачается в плане медийности и заработает рекордный для себя гонорар.

Но даже если Макгрегор вернётся сильным и сможет побить Чендлера, их возможная схватка с Махачевым состоится не раньше 2024 года. Показ нового сезона TUF завершится в середине августа, следовательно, поединка ирландца с американцем стоит ждать осенью. А к этому моменту Ислам уже может провести вторую защиту пояса.