Две победы с разным исходом: как Махачев расправился с Оливейрой, а Ян проиграл в бою с О’Мэлли на UFC 280

Ислам Махачев в доминирующей манере провёл поединок с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби и прервал беспроигрышную серию бразильца из 11 побед подряд. Россиянин был сильнее соперника во всех аспектах и не только завоевал титул в лёгком весе, но и доказал, что является одним из наиболее универсальных бойцов дивизиона. В свою очередь, Пётр Ян избрал правильную тактику на бой с Шоном О'Мэлли и сделал акцент на борьбу, но второй раз подряд потерпел поражение спорным решением судей.

Тотальное превосходство Махачева

Турнир UFC 280 в Абу-Даби получился богатым на события. Никита Крылов одержал яркую победу над Волканом Оздемиром и сделал заявку на возвращение в топ-7 полутяжёлого веса, а Абубакар Нурмагомедов продемонстрировал превосходство в борьбе и разобрался с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым. Тем не менее основное внимание было приковано к трём главным боям вечера. Однако по-настоящему конкурентными были лишь два из них. Виной тому травма Ти Джея Диллашоу, помешавшая ему на равных сражаться с Алджэмейном Стерлингом.

Безусловно, наибольший ажиотаж вызвал главный поединок вечера, в котором определялся новый король лёгкого дивизиона. И претендовали на этот титул бывший чемпион Чарльз Оливейра, лишившийся своего звания из-за провала на взвешивании, и самопровозглашённый лидер категории Ислам Махачев. Сам россиянин открыто заявлял, что считает себя сильнейшим в этом весе и готов доказать это на деле. Победа над бразильцем не только позволяла ему повторить достижения Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна и стать третьим отечественным чемпионом UFC в истории, но также позволяла претендовать на высокое место в рейтинге Pound-for-Pound (P4P).

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В преддверии боя Махачев говорил о намерении завершить схватку в партере и тем самым доказать, что именно он является сильнейшим грэпплером дивизиона. И с первых же секунд он пытался следовать этому плану. Уже в первом раунде он дважды перевёл Оливейру на канвас и в общей сложности контролировал там на протяжении без малого четырёх минут. Конечно, обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу старался угрожать фирменными болевыми, но россиянин грамотно пресекал все эти попытки.

Кроме того, с первых же минут стало заметно превосходство Ислама в физике, в котором до боя не был уверен и сам спортсмен. В отличие от предыдущих оппонентов Чарльза, он мог спокойно удерживать экс-чемпиона на земле и практически не давать ему возможности подняться. Недаром встать у Оливейры получилось лишь после неудачной попытки Махачева перейти в одну из самых страшных для защищающегося снизу борца позиций.

Ещё одним отличием от предыдущих схваток с участием Оливейры было отсутствие у него превосходства в стойке. Да, и Джастину Гэтжи, и Дастину Порье удавалось ловить его на встречных курсах и даже отправлять на настил, но после этого они неизменно увлекались и впоследствии сами допускали грубейшие ошибки. И было крайне любопытно выяснить, сумеет ли Махачев не пойти по их стопам и остаться таким же хладнокровным, как раньше. К этой битве он подходил в статусе самого мало пропускающего легковеса в истории и в очередной раз сумел продемонстрировать свои защитные навыки. Более чем за полтора раунда он позволил Чарльзу донести лишь 19 ударов. В последний раз тот был менее продуктивен в дуэли с Джаредом Гордоном. Правда, та продлилась всего 76 секунд и завершилась его победой нокаутом.

В принципе, ещё до начала противостояния со стилистической точки зрения Махачева можно было назвать наиболее неудобным оппонентом для Оливейры. Все предыдущие соперники бразильца имели существенные пробелы в одном или нескольких аспектах. Гэтжи был смертоносен в стойке, но при этом очень слаб в партере и не отличался выносливостью, а также не славился умением принимать верные решения по ходу поединка. Пробелы в борьбе имел и Порье, также склонный допускать оплошности в ключевых моментах, а Чендлер как заметно уступал в габаритах, так и не был способен провести в высоком темпе даже три раунда.

Ислам же не только обладал своего рода суперсилой в виде борцовских навыков, но и был всесторонне развит. В стойке он заметно прибавил со времён поражения от Адриано Мартинса, в плане выносливости мог поспорить с сильнейшими представителями категории, да ещё и обладал высоким бойцовским IQ. И именно комбинация этих качеств и помогла ему не только измотать Оливейру уже к середине второй пятиминутки, но и добиться успеха. Как и тому же Гэтжи, ему удалось поймать Чарльза на встречном движении и уронить на землю. Но если американец рванул добивать соперника и попался в сети матёрого грэпплера, то россиянин сам с ходу провёл удушающий. Исполнить ручной треугольник оказалось настолько своевременным решением и таким неожиданным, что бразилец оказался не готов к такому развитию событий. Находясь в нокдауне, он не сумел помешать оппоненту пробраться в позицию бокового контроля и был вынужден постучать.

«Ограбление» Яна

Хотя Махачеву удалось сотворить историю, не менее обсуждаемым стал результат элиминатора в легчайшем весе, в котором встречались Пётр Ян и Шон О'Мэлли. Несомненно, бой получился более равным, чем того многие ожидали, вследствие чего вердикт судей не мог не вызвать споров. Как признавался сам Дана Уайт на пресс-конференции, он лично слышал мнение людей, отдававших предпочтение как россиянину, так и американцу. Но именно у экс-чемпиона было гораздо больше поводов быть недовольным итоговым решением.

Как и в случае с реваншем со Стерлингом, во многом ключевым стал первый раунд. На этот раз Ян был гораздо активнее на старте и постоянно прессинговал О'Мэлли, но серьёзными попаданиями отметиться не мог. В основном ему удавались удары ногами по корпусу и лоу-кики, зачастую не оказывающие впечатления на жюри. Однако и у самого Шона мало что проходило. Он был вынужден действовать на отходах, постоянно угрожал фирменным прямым, но цель находил крайне редко. По сути, в этой пятиминутке можно было определить и ничью, если бы не активные действия Петра в концовке. Амплитудный тейкдаун и более минуты контроля в партере — более чем весомый повод отдать предпочтение бывшему обладателю титула. Но из трёх судей это сделал лишь один. Бен Картлидж и Дэвид Летаби не последовали примеру Вито Паолильо и неожиданно встали на сторону американца.

Два оставшихся раунда получились куда более насыщенными, причём случались яркие эпизоды с участием каждого из бойцов. Во втором О'Мэлли и Ян последовательно обменялись мощными попаданиями в челюсть, но если Шон после этого упустил инициативу, то Пётр исполнил очередной тейкдаун и на протяжении длительного времени контролировал визави в партере. В общей сложности за вторую пятиминутку он трижды укладывал соперника на настил и благодаря этому не оставил сомнений у судей.

Однако заключительный раунд все трое оставили за О'Мэлли. И это решение вызывает серьёзные вопросы. Да, 11-му номеру рейтинга удалось мощно попасть коленом в голову, из-за чего у бывшего чемпиона открылось глубокое рассечение. Да и по статистике он почти в три раза превзошёл его по числу значимых попаданий (40:15). Но это лишь заставляет вновь задуматься о том, насколько справедливо ведётся их подсчёт. Ранее уже были случаи, когда один из бойцов на голову превосходил другого по значимым ударам, но на ходе битвы это никак не отражалось. Достаточно вспомнить сражение Андерсона Силвы с Майклом Биспингом или дуэль Робби Лоулера с Карлосом Кондитом. Тогда разница также была колоссальной, но уровень нанесённого ущерба слабо соотносился с цифрами.

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Конечно, заливающая лицо Яна кровь и приходящиеся по защите удары О'Мэлли могли произвести эффект на рядовых болельщиков, но эксперты наверняка должны были обратить внимание и на другие аспекты. Например, на два успешных прохода Петра в ноги. Первый помог ему выйти из трудной ситуации и перехватить инициативу, второй — на высокой ноте завершить раунд. Тот же экс-боец UFC Пол Фелдер за несколько секунд до второго тейкдауна россиянина выражал мнение, что именно успешные действия в концовке позволят одному из противников склонить чашу весов на свою сторону.

Но судьи не послушали Фелдера, что вылилось в одно из самых спорных решений в смешанных единоборствах за последнее время. Даже сам победитель был немного шокирован исходом, отвечая на вопросы Дэниела Кормье во время флеш-интервью. Но Яну к такому не привыкать. В апреле он уже уступил Стерлингу в очень близком бою и не смог вернуть себе утерянное звание, а сейчас потерял возможность провести трилогию с Алджэмейном. Судя по словам Уайта, он не собирается проводить незамедлительный реванш между Петром и Шоном, а намерен дать американцу право побороться за пояс.

Ещё обиднее Яну должно быть по той причине, что с тактической точки зрения он практически идеально выстроил поединок с О'Мэлли. Да, он по-прежнему много пропускал, но это в основном было обусловлено разницей в габаритах. В сражении с долговязым визави он был вынужден прорываться на ближнюю дистанцию, но по пути оказывался под градом ударов. Намерение использовать свои сильные стороны и заставить американца как можно больше времени проводить на спине было крайне логичным. Но даже этого было недостаточно для победы.