Махачев предположил, что после боя ему бы сказал Абдулманап Нурмагомедов

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев высказал предположение, что бы ему сказал Абдулманап Нурмагомедов после победы в титульном бою с Чарльзом Оливейрой/

«Мы бы точно сначала провели разбор ошибок. Потом думаю он бы мной гордился. Всю жизнь слушался его и делал всё, как он говорил. Он говорил, что я буду чемпионом после Хабиба. Обстоятельства сложились так, что не вышло подраться за пояс сразу после того, как он закончил. Но думаю, что и сейчас не поздно», — рассказал Махачев на пресс-конференции.

Абдулманап Нурмагомедов являлся заслуженным тренером России, воспитавшим 18 чемпионов мира по самбо. С этим результатом он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. 3 июля 2020-го 57-летний специалист скончался в Москве в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Махачев рассказал о своей цели в UFC.