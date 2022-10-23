Махачев рассказал о своей цели в UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев рассказал о своей цели в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«У меня новая цель — быть номером один рейтинга вне зависимости о рейтинг. Теперь у меня новая задача — поехать в Австралию и победить Волкановски», — рассказал Махачев на пресс-конференции.

Поединок в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» завершился досрочной победой Махачева над Оливейрой болевым приёмом. На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.

Ранее Махачев прокомментировал поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой за пояс UFC.