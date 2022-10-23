Узнать больше

Махачев — о поединке с Оливейрой: следовал плану, который подготовили с тренерами

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев прокомментировал поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой за пояс UFC.

«Я говорил много раз, что он не будет прессовать меня так, как делал со своими бывшими соперниками. Просто следовал плану, который подготовили с тренерами», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Поединок в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» завершился победой Махачева над Оливейрой болевым приёмом. 

Таким образом, Махачев выиграл 11-й бой подряд.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.

Ранее Махачев высказался о завоевании титула UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить