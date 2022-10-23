Махачев — о поединке с Оливейрой: следовал плану, который подготовили с тренерами

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев прокомментировал поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой за пояс UFC.

«Я говорил много раз, что он не будет прессовать меня так, как делал со своими бывшими соперниками. Просто следовал плану, который подготовили с тренерами», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Поединок в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» завершился победой Махачева над Оливейрой болевым приёмом.

Таким образом, Махачев выиграл 11-й бой подряд.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.

Ранее Махачев высказался о завоевании титула UFC.