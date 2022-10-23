Махачев: всю жизнь тренировался ради этого момента

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев высказался о завоевании титула UFC.

«Ребята, я вам говорил, в какой-то день приеду сюда с поясом. Конечно, я очень счастлив. Всю жизнь тренировался ради этого момента. Просто очень рад», — рассказал Махачев на пресс-конференции.

Поединок в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» завершился победой Махачева над Оливейрой болевым приёмом.

Таким образом, Махачев выиграл 11-й бой подряд.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.

Ранее австралийский боец, чемпион мира UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о возможном поединке с Исламом Махачевым.