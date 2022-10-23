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Волкановски: не знал, что Махачев вызовет меня на следующий бой

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Австралийский боец, чемпион мира UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о возможном поединке с Исламом Махачевым.

«Я не знал, что Ислам вызовет меня, но в этом есть смысл. Для этого, честно говоря, я здесь. Я очень много поставил на карту, страховал этот поединок, прилетел сюда. Теперь хочу сделать по-настоящему большие вещи и стать двойным чемпионом», — рассказал Волкановски на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что рост даёт ему преимущество.  

«Как только он совершит ошибку, я накажу его за это», — заключил Волкановски.

Поединок в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» завершился победой Махачева над Оливейрой болевым приёмом. После поединка с Оливейрой, Махачев вызвал на бой Волкановски.

Ранее Волкановски высказался о бое между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

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